Direttiva Greenwashing ecco cosa prevede e cosa cambia per le imprese

Dal 27 settembre entrerà in vigore una nuova direttiva che si rivolge alle imprese, imponendo loro di rispettare regole più stringenti sulla comunicazione ambientale. La normativa mira a tutelare i consumatori contro pratiche di greenwashing, rafforzando l’informazione e contrastando le pubblicità ingannevoli. Le aziende saranno tenute a fornire dati più chiari e verificabili riguardo alle loro politiche di sostenibilità e alle affermazioni ambientali che fanno.

Dal prossimo 27 settembre le imprese dovranno applicare le norme che riguardano “la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle platiche sleali e dell’informazione”. Lo stabilisce il Decreto Legislativo n. 302026 del 20 febbraio, entrato in vigore il 24 marzo, che recepisce la direttiva europea 2024825, cosiddetta “Greenwashing”. L’obiettivo è di rendere più trasparenti e verificabili le informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e dare modo ai consumatori di riconoscere quelli realmente sostenibili. Le considerazioni che hanno improntato l’azione del legislatore...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Direttiva Greenwashing, ecco cosa prevede e cosa cambia per le imprese Decreto sicurezza, cosa prevede? Fermo preventivo e 5 anni per chi fugge dai posti di blocco: le misure e cosa cambiaFermo fino a dodici ore in commissariato per i manifestanti con precedenti penali o sospettati di voler scatenare il caos in piazza, ma il pm può... Stufe e caminetti vietati dall’Europa? Cosa prevede davvero la direttiva EcodesignCircolano delle immagini che riportano un testo molto diretto e “convincente”, nel quale si sostiene con certezza che «L’Europa vieta caminetti e...