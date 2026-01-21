Tecnimont siglato accordo per entrare nel mercato americano del gas Lng
Tecnimont ha sottoscritto un accordo preliminare con Argent LNG, segnando il suo ingresso nel mercato americano del gas naturale liquefatto (LNG). Questa collaborazione rappresenta un passo importante per la crescita internazionale dell’azienda, ampliando la sua presenza nel settore energetico globale. L’accordo prevede future opportunità di sviluppo e rafforzamento delle competenze nel settore del gas naturale liquefatto.
Maire annuncia che Tecnimont ha firmato un accordo preliminare (term sheet) con Argent LNG, segnando l’ingresso strategico di Tecnimont nel mercato globale del gas naturale liquefatto (Lng). I dettagli. L’accordo preliminare pone le basi per la partecipazione di Tecnimont al progetto Argent LNG, che riguarda lo sviluppo di un complesso Lng destinato all’esportazione, situato a Port Fourchon, in Louisiana. L’area è riconosciuta come polo energetico strategico negli Stati Uniti, grazie anche alla sua elevata resilienza agli uragani. Un nuovo driver di crescita. L’intesa sancisce l’ingresso di Tecnimont nel segmento del Lng per l’esportazione, un’area di business considerata tra i principali driver di crescita per la business unit Integrated Engineering & Construction (IE&CS) di Maire.🔗 Leggi su Ildenaro.it
