Via al patto per la transizione energetica | firmato accordo tra Governo e Zes
Il governo e la Zes di Brindisi hanno firmato oggi un accordo per la transizione energetica, a causa della crescente esigenza di ridurre le emissioni di CO2. La firma è avvenuta durante una cerimonia a Palazzo di città, alla presenza di rappresentanti locali e nazionali. L’intesa mira a sviluppare progetti di energia rinnovabile e a modernizzare le industrie locali. Tra gli obiettivi, c’è anche l’installazione di pannelli solari sui tetti degli stabilimenti. L’atto apre una nuova fase di investimenti nella zona industriale.
Vertice a Palazzo di città sulla decarbonizzazione. Il sindaco Marchionna: "Prioritario formare le professionalità necessarie al territorio" BRINDISI – Prosegue il processo di transizione energetica e industriale di Brindisi, con l'incontro tenutosi questa mattina (18 febbraio 2026) a Palazzo di città. La riunione, presieduta dal sindaco Giuseppe Marchionna, ha visto la partecipazione del commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione e la decarbonizzazione dell'area di Brindisi, prefetto Luigi Carnevale, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Francesco Mastro, e Roberto Rizzardo, responsabile Area attrazione e investimenti di Invitalia.🔗 Leggi su Brindisireport.it
"Hanno firmato un patto trilaterale": cosa c'è nell'accordo tra Cina, Russia e IranIran, Cina e Russia hanno siglato un accordo che mette nero su bianco il loro impegno a cooperare su questioni politiche, economiche e di sicurezza.
Transizione energetica, al via una collaborazione tra Regione e Terna per identificare soluzioni tecnologiche avanzateLa Regione e Terna uniscono le forze per promuovere la transizione energetica attraverso una collaborazione strategica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Riforma dei Municipi e della partecipazione: via libera alle linee sperimentali per il Forum di cittadinanza nel Municipio 1; ABB a Genova: il via a un progetto di collaborazione per valorizzare il territorio e promuovere l’inclusione sociale; Welfare, la stretta di mano. Comuni, sindacati e Usl: Patto per il benessere; Ddl Immigrazione, via libera dal Consiglio dei Ministri.
Siglato il patto inter-istituzionale Diritti al via per la tutela dell’infanzia e adolescenzaL’accordo promosso dall’Ordine degli psicologi è stato sottoscritto da Regione, Comune di Milano e moltissime associazioni, ed è volto a costituire un sistema integrato di tutela per i diritti ... quotidianosanita.it
Migranti, dal Cdm via libera al disegno di legge(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull'immigrazione. Il testo composto da 17 articoli, comprende nuove misure e disposizioni per l'attuazione del Patto Ue sulla M ... finanza.repubblica.it
"De Laurentiis non ha rispettato un patto. Via da Napoli per il Tik Tok". Queste le dichiarazioni al veleno di Victor Osimhen. Link nel primo commento per l'intervista integrale, rilasciata alla Gazzetta dello Sport facebook
#Sanità. Al via il #Patto per il sistema dell’ #emergenza- #urgenza tra la Regione e le organizzazioni di #volontariato. La #notizia regioneer.it/sanitavolontar… x.com