Via al patto per la transizione energetica | firmato accordo tra Governo e Zes

Il governo e la Zes di Brindisi hanno firmato oggi un accordo per la transizione energetica, a causa della crescente esigenza di ridurre le emissioni di CO2. La firma è avvenuta durante una cerimonia a Palazzo di città, alla presenza di rappresentanti locali e nazionali. L’intesa mira a sviluppare progetti di energia rinnovabile e a modernizzare le industrie locali. Tra gli obiettivi, c’è anche l’installazione di pannelli solari sui tetti degli stabilimenti. L’atto apre una nuova fase di investimenti nella zona industriale.

Vertice a Palazzo di città sulla decarbonizzazione. Il sindaco Marchionna: "Prioritario formare le professionalità necessarie al territorio" BRINDISI – Prosegue il processo di transizione energetica e industriale di Brindisi, con l'incontro tenutosi questa mattina (18 febbraio 2026) a Palazzo di città. La riunione, presieduta dal sindaco Giuseppe Marchionna, ha visto la partecipazione del commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione e la decarbonizzazione dell'area di Brindisi, prefetto Luigi Carnevale, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Francesco Mastro, e Roberto Rizzardo, responsabile Area attrazione e investimenti di Invitalia.🔗 Leggi su Brindisireport.it

"Hanno firmato un patto trilaterale": cosa c'è nell'accordo tra Cina, Russia e IranIran, Cina e Russia hanno siglato un accordo che mette nero su bianco il loro impegno a cooperare su questioni politiche, economiche e di sicurezza.

Transizione energetica, al via una collaborazione tra Regione e Terna per identificare soluzioni tecnologiche avanzateLa Regione e Terna uniscono le forze per promuovere la transizione energetica attraverso una collaborazione strategica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.