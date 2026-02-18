Via al patto per la transizione energetica | firmato accordo tra Governo e Zes

Da brindisireport.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo e la Zes di Brindisi hanno firmato oggi un accordo per la transizione energetica, a causa della crescente esigenza di ridurre le emissioni di CO2. La firma è avvenuta durante una cerimonia a Palazzo di città, alla presenza di rappresentanti locali e nazionali. L’intesa mira a sviluppare progetti di energia rinnovabile e a modernizzare le industrie locali. Tra gli obiettivi, c’è anche l’installazione di pannelli solari sui tetti degli stabilimenti. L’atto apre una nuova fase di investimenti nella zona industriale.

Vertice a Palazzo di città sulla decarbonizzazione. Il sindaco Marchionna: "Prioritario formare le professionalità necessarie al territorio" BRINDISI – Prosegue il processo di transizione energetica e industriale di Brindisi, con l'incontro tenutosi questa mattina (18 febbraio 2026) a Palazzo di città. La riunione, presieduta dal sindaco Giuseppe Marchionna, ha visto la partecipazione del commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione e la decarbonizzazione dell'area di Brindisi, prefetto Luigi Carnevale, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Francesco Mastro, e Roberto Rizzardo, responsabile Area attrazione e investimenti di Invitalia.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

"Hanno firmato un patto trilaterale": cosa c'è nell'accordo tra Cina, Russia e IranIran, Cina e Russia hanno siglato un accordo che mette nero su bianco il loro impegno a cooperare su questioni politiche, economiche e di sicurezza.

Transizione energetica, al via una collaborazione tra Regione e Terna per identificare soluzioni tecnologiche avanzateLa Regione e Terna uniscono le forze per promuovere la transizione energetica attraverso una collaborazione strategica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Riforma dei Municipi e della partecipazione: via libera alle linee sperimentali per il Forum di cittadinanza nel Municipio 1; ABB a Genova: il via a un progetto di collaborazione per valorizzare il territorio e promuovere l’inclusione sociale; Welfare, la stretta di mano. Comuni, sindacati e Usl: Patto per il benessere; Ddl Immigrazione, via libera dal Consiglio dei Ministri.

Siglato il patto inter-istituzionale Diritti al via per la tutela dell’infanzia e adolescenzaL’accordo promosso dall’Ordine degli psicologi è stato sottoscritto da Regione, Comune di Milano e moltissime associazioni, ed è volto a costituire un sistema integrato di tutela per i diritti ... quotidianosanita.it

Migranti, dal Cdm via libera al disegno di legge(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull'immigrazione. Il testo composto da 17 articoli, comprende nuove misure e disposizioni per l'attuazione del Patto Ue sulla M ... finanza.repubblica.it