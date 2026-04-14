Un incidente mortale avvenuto sull'anello stradale di Roma l’8 ottobre 2022 ha causato la morte di due persone. L’autista coinvolto, successivamente fuggito dal luogo dell’incidente, è stato identificato e processato. Il Tribunale della capitale ha condannato l’uomo a 11 anni e mezzo di reclusione per duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga. La sentenza è stata resa nota nei giorni scorsi.

Il Tribunale di Roma ha stabilito una condanna di 11 anni e mezzo di reclusione per Francesco Moretti, ritenuto responsabile del duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga avvenuto l’8 ottobre 2022. Il tragico evento si è consumato sul Grande Raccordo Anulare, dove le due studentesse belghe sono state investite mentre tentavano di prestare assistenza a un automobilista rimasto coinvolto in un precedente incidente. Le dinamiche strutturali di un tragico evento sulla viabilità romana. L’analisi dei fatti emersi durante il processo mette in luce una combinazione di negligenza individuale e criticità comportamentali che hanno trasformato un momento di soccorso in una tragedia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul GRA: 11 anni per l’autista che fuggì dopo l’impatto

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Travolse e uccise due studentesse sul Gra mentre prestavano soccorso, condannato a 11 anni e mezzo il pirataUndici anni e mezzo di carcere per duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga.