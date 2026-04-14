Tragedia in Puglia | morti Alicia Amoruso 12 anni e Roberto Di Ponzio 38 un ferito gravissimo per il vento devastante

Una giornata di vento intenso in Puglia si è conclusa con due persone morte e un’altra in condizioni gravissime. Una bambina di 12 anni e un uomo di 38 anni hanno perso la vita a causa di crolli improvvisi causati dalla forza del vento. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita e si trova in ospedale. La regione è sotto shock per quanto accaduto, mentre i soccorsi sono ancora al lavoro.

Una giornata di vento si trasforma in dramma: crolli improvvisi, vite spezzate e una regione sotto shock. È un bilancio drammatico quello che arriva dalla Puglia dopo la giornata del 13 aprile, segnata da violente raffiche di scirocco che hanno colpito gran parte del territorio. Due morti, una bambina di appena 12 anni e un operaio di 38, e un terzo uomo in condizioni gravissime: numeri che raccontano una tragedia improvvisa e sconvolgente. La morte di Alicia Amoruso: travolta da un albero mentre tornava a casa. Il primo, devastante episodio si è verificato a Bisceglie nel primo pomeriggio. Alicia Amoruso, 12 anni, stava tornando a casa da scuola lungo una strada frequentata ogni giorno da studenti, nei pressi della scuola media Monterisi e dell’istituto tecnico cittadino.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia in Puglia: morti Alicia Amoruso (12 anni) e Roberto Di Ponzio (38), un ferito gravissimo per il vento devastante Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento. Tragedia a scuola: Alicia, 12 anni, perde la vita sotto un albero schiantato dal vento.Tragedia a scuola: Alicia, 12 anni, perde la vita sotto un albero schiantato dal vento. Argomenti più discussi: Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteo; Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposo; Puglia, 2 morti per il vento: ragazza di 12 anni travolta da un albero. Operaio vittima a Taranto; Puglia, due morti per il vento forte: a Bisceglie bimba di 12 anni travolta da un pino mentre torna da scuola. A Taranto operaio di 38 anni colpito da un palo della luce. BISCEGLIE - Il Coordinamento nazionale docenti Diritti umani interviene dopo la tragedia di Alicia Amoruso e richiama istituzioni e scuola a un impegno concreto su prevenzione e tutela del territorio - facebook.com facebook