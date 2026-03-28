Tragedia a Torino | uomo torna a casa e trova la compagna 27enne senza vita con i figli di 5 e 7 anni

A Torino, oggi, un uomo ha scoperto la compagna priva di vita all’interno del loro appartamento in via Masserano, al civico 2. La donna, di 27 anni, era madre di due bambini di 5 e 7 anni. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e ha avviato le verifiche sul decesso, che si è verificato nel corso della giornata.

Tragedia a Torino oggi, 28 marzo. Un corpo senza vita è stato trovato all’interno di un alloggio al civico 2 di via Masserano. Si tratta di una donna di origini nigeriane. Aveva 27 anni ed era mamma di due bambini di 5 e 7 anni. Secondo le prime informazioni, è stato il compagno della donna a dare l’allarme. Sembra che non fosse a casa da alcuni giorni. Si sarebbe insospettito dopo una telefonata, a cui aveva risposto uno dei figli, spiegando che la mamma dormiva da tempo. Appena è rientrato, si sarebbe accorto di cosa era successo e ha chiesto aiuto. Per la 27enne, però, non c’era più niente da fare, nonostante l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tragedia a Torino: uomo torna a casa e trova la compagna 27enne senza vita (con i figli di 5 e 7 anni) Articoli correlati Uomo di 55 anni trovato senza vita in casa, la tragedia in provincia di CasertaNel tardo pomeriggio di ieri, all’interno di un garage privato, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo in un complesso residenziale di Santa... Ieri in Campania: Uomo trova senza vita in casa. 45enne aggredita con le forbici dal maritoBenevento – Momenti di paura ad Airola per un infermiere di 50 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si stava recando al lavoro. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tragedia a Torino uomo torna a casa e... Temi più discussi: Incidente ferroviario ad Alpignano: uomo travolto da un treno in corsa, è morto sul colpo. Linea bloccata per tre ore; TRAGEDIA SULLA FERROVIA TORINO-BARDONECCHIA: UOMO MUORE INVESTITO DAL TRENO; Spara al compagno della ex: il mantenimento della donna dietro la folle aggressione di Moncalieri; Muore soffocato a 51 anni dopo aver mangiato un croissant in auto: tragedia a Verona, inutili i soccorsi. TRAGEDIA SULLA FERROVIA TORINO-BARDONECCHIA: UOMO MUORE INVESTITO DAL TRENOALPIGNANO - Tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia. Ad Alpignano un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno regionale partito da Torino Porta Nuova e diretto a Susa. La circo ... valsusaoggi.it Tragedia a Montanaro: trovato all'aperto il cadavere di un uomo di 40 anniTragedia nella mattinata di oggi, 28 marzo, a Montanaro. Un cadavere è stato trovato in uno spazio pubblico, vicino a un albero. Si tratta del corpo di un uomo di 40 anni. Non sembrano esserci dubbi s ... torinotoday.it Tragedia nel tardo pomeriggio del 27 marzo nella zona industriale di Sermoneta, non lontano da Latina Scalo, dove ha perso la vita, in un drammatico incidente stradale, Chiara Tenore, 23 anni, barista in un bar a Pontenuovo. - facebook.com facebook Paura a Roma, crolla un altro albero. I residenti: "Tragedia sfiorata" ift.tt/4vmDSyX x.com