Roma 24enne precipita dal sesto piano | giallo a Largo Magnagrecia trovati messaggi choc

Nel pomeriggio a Roma, un giovane di 24 anni è precipitato dal sesto piano di un edificio in Largo Magnagrecia. Sul posto sono stati trovati messaggi che potrebbero essere collegati alla vicenda, lasciando aperte diverse ipotesi sulla dinamica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto, mentre il corpo è stato recuperato dai soccorritori. La zona è stata isolata per gli accertamenti.

Cosa è successo nel pomeriggio a Roma?. Un volo nel vuoto, nel cuore della Capitale, e una tragedia che lascia senza parole. Un giovane di 24 anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano di una palazzina in Largo Magnagrecia, nel quartiere Appio-Latino. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando una chiamata al 112 ha fatto intervenire immediatamente i Carabinieri della stazione Roma San Giovanni. Una volta sul posto, i militari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Una scena drammatica, consumata in pochi istanti, che ora è al centro di un’indagine ancora aperta. Da dove è caduto il giovane: lo studio medico del padre.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Roma, 24enne precipita dal sesto piano: giallo a Largo Magnagrecia, trovati messaggi choc Italia, precipita dal sesto piano: giovane muore all’improvviso così. È gialloTragedia nel pomeriggio a Roma, dove un giovane di 24 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo in via Magnagrecia,... Roma, precipita dal sesto piano di un palazzo a San Giovanni: morto ragazzo di 24 anniUn 24enne è morto dopo essere precipitato dal sesto piano a Roma, in via Magnagrecia. Argomenti più discussi: Roma, precipita dal sesto piano di un palazzo all'Appio Latino: morto ragazzo di 24 anni. Ipotesi suicidio; Roma, precipita dal sesto piano di un palazzo a San Giovanni: morto ragazzo di 24 anni; Precipita dal sesto piano, morto ragazzo di 24 anni: Ipotesi suicidio; Italia, precipita dal sesto piano: giovane muore all’improvviso così. È giallo. Un giovane di 24 anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano di uno stabile in via Magnagrecia a Roma. Verso le 17,30 sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni a seguito di una segnalazione al numero unico 112 ed han - facebook.com facebook