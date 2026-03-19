Neonata di 2 mesi muore in ospedale | la tragedia sconvolge la Campania

Una neonata di due mesi è deceduta in un ospedale di Benevento. La giovane vittima è arrivata in struttura in condizioni critiche e non ce l’ha fatta a superare le complicazioni. La notizia ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale, che si confronta con questa perdita improvvisa e dolorosa. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di quanto accaduto.

"> Tragedia a Benevento: Neonata di 2 Mesi Deceduta. Una terribile tragedia ha colpito Benevento, dove nella notte è purtroppo venuta a mancare una neonata di soli due mesi. Questo dramma si è consumato all’ospedale San Pio, dove la piccola era stata portata dai genitori in cerca di aiuto. La Crisi e il Fatale Ritorno all’Ospedale. Secondo quanto riportato da fonti locali, tra cui Il Mattino, la neonata era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso nella serata di ieri. La causa principale del ricovero era una crisi respiratoria che aveva allarmato i genitori. Dopo un attento intervento da parte del personale medico, la bambina era stata inizialmente dimessa, rassicurati sulla sua condizione di salute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Neonata di 2 mesi muore in ospedale: la tragedia sconvolge la Campania. Articoli correlati Neonata di 2 mesi muore in OspedaleUna corsa contro il tempo che si è trasformata in tragedia nella città di Benevento. Benevento, neonata di 2 mesi muore in ospedale: aperta un’inchiestaLa piccola era stata dimessa e poi riportata al pronto soccorso per una crisi respiratoria. Approfondimenti e contenuti su Neonata di 2 mesi muore in ospedale la... Temi più discussi: Dramma al San Pio, muore una neonata di 2 mesi: aperta un'indagine; Asportato tumore benigno al fegato a una neonata di 40 giorni e 5 kg di peso; Intervento straordinario: salvata Jasmine, neonata di 40 giorni con un raro tumore al fegato; Vita in diretta 2025/26 - Neonato morto in culla, padre indagato per omicidio - 18/03/2026 - Video. Neonata di 2 mesi muore in ospedale a Benevento, sequestrata cartella clinicaEra giunta in ospedale ieri sera per una crisi respiratoria per poi essere dimessa, ma, una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate e quando la neonata di due mesi è stata traspor ... ansa.it Neonata muore dopo doppio accesso in ospedale: indaga la Procura di BeneventoUna neonata di due mesi è deceduta all'ospedale San Pio di Benevento dopo due accessi al pronto soccorso in poche ore. cronachedellacampania.it Aperta un'inchiesta per la morte di una neonata di appena due mesi deceduta per una crisi respiratoria dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Pio di Benevento. Sequestrata la cartella clinica. - facebook.com facebook Una neonata è morta all’ospedale di Enna, poche ore dopo la nascita a Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto l'autopsia x.com