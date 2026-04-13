Un operaio di 38 anni è morto durante le operazioni su una gru in un impianto di illuminazione. Secondo quanto riferito, potrebbe essere stato colpito da un palo della luce divelto dal vento, che ha causato la sua perdita di vita sul posto di lavoro. L’incidente si è verificato in un’area industriale di Taranto, dove sono in corso le verifiche delle autorità competenti.

Era su una gru per alcuni interventi a un impianto di illuminazione quando, forse a causa del forte vento, è stato colpito da un palo della luce ed è morto. Ha perso la vita così, mentre lavorava, Roberto Di Ponzio, un operaio di 38 anni dipendente della ditta Tec Gen. L’ incidente mortale è avvenuto a Taranto, a pochi passi dal cimitero di San Brunone dove Di Ponzio stava lavorando. L’operaio ha perso la vita sul colpo e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità. La procura di Taranto ha aperto un’ inchiesta, affidata al pubblico ministero di turno Raffaele Casto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Taranto, operaio muore sul lavoro a 38 anni: colpito da un palo della luce divelto dal vento

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