Tragedia a Gaggiano | ciclista di 65 anni muore travolto da un camion

Un ciclista di 65 anni ha perso la vita questa mattina a Gaggiano, in provincia di Milano. L’uomo stava pedalando in via Marco Polo quando è stato travolto da un camion. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13, nei pressi dell’incrocio con via Leonardo da Vinci. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Le autorità stanno ricostruendo l’accaduto e verificando le cause dello scontro.

Gaggiano (Milano), 29 gennaio 2026 – – Gravissimo incidente stradale poco prima delle 13 a Gaggiano, dove ha perso la vita un ciclista milanese di 65 anni, finito sotto un camion in via Marco Polo, nei pressi dell'incrocio semaforico con via Leonardo da Vinci. Ciclista travolto e ucciso a Gaggiano Soccorsi e constatazione del decesso. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi con ambulanza, automedica e polizia locale. I sanitari del 118 di Milano non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.

