Ciclista travolto e ucciso da un furgone | il 72enne è stato colpito e sbalzato violentemente sull' asfalto

Un uomo di 72 anni è stato investito e ucciso da un furgone in via Strada Alta a Bressanvido, causando grande shock tra i residenti. Il veicolo lo ha colpito mentre pedalava, sbalzandolo violentemente sull’asfalto. La dinamica dell’incidente ha attirato l’attenzione di molti passanti, mentre i soccorsi sono arrivati immediatamente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa abbia provocato l’incidente, che ha interrotto il traffico nella zona.

BRESSANVIDO (VICENZA) - Un ciclista di 72 anni è stato travolto e ucciso verso le 11 di oggi, lunedì 23 febbraio, da un furgone in via Strada Alta, all'altezza del civico 21, nella frazione di Poianella a Bressanvido, nel Vicentino. La vittima è Ajazi Ramazan. Il 72enne in sella alla bici, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito dal furgone, guidato da un 30enne di San Bonifacio (Verona), e sarebbe stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Il ciclista, nel forte impatto, ha sbattuto sul cofano e sul parabrezza per poi cadere a terra. I soccorsi Inutili i tentativi di rianimare il pensionato da parte dei sanitari intervenuti sul posto: l'uomo, nonostante ogni tentativo di rianimazione, è morto sul colpo e i medici hanno solo constatato il decesso del 72enne. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

