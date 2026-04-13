Tragedia a Ponticelli | Fabio ucciso accidentalmente il clan impone silenzio assoluto

A Ponticelli si è verificata una tragedia che ha coinvolto la morte di un uomo, ucciso accidentalmente durante un episodio legato a una faida tra clan. Secondo quanto si è appreso, il gruppo criminale presente nell’area ha imposto un silenzio assoluto sulla vicenda, evitando qualsiasi commento pubblico. La vittima, identificata come Fabio Ascione, era estranea ai conflitti in corso, secondo le fonti investigative.

"> Napoli, la tragedia di Fabio Ascione: un innocente vittima di una faida. Una lite per futili motivi, una spedizione punitiva e, infine, un proiettile letale che segna il destino di Fabio Ascione, un giovane di soli vent’anni, stroncato all’alba di martedì a Ponticelli. Le indagini sull’omicidio di Fabio si sono orientate su una pista ben precisa: quella di una tragedia evitabile, alimentata dalla criminalità locale. I Carabinieri di Poggioreale si trovano ad affrontare una realtà sconvolgente nel Parco di Topolino: bossoli scomparsi, indizi cancellati con la candeggina, e un muro di omertà a proteggere un giovane affiliato al clan De Micco, noto anche come i “Bodo”.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tragedia a Ponticelli: Fabio ucciso accidentalmente, il clan impone silenzio assoluto. Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.