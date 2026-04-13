Bisceglie | colpita da albero sradicato dal vento morta dodicenne Maltempo | dirottati dieci voli riguardanti Bari

Una ragazza di 12 anni è deceduta nel pomeriggio a Bisceglie dopo essere stata investita da un albero sradicato dal vento. La giovane stava camminando in strada in una giornata caratterizzata da forte vento, quando si è verificato l’incidente. Nel frattempo, le condizioni meteorologiche hanno causato anche il dirottamento di dieci voli in partenza o in arrivo presso l’aeroporto di Bari.

Una disgrazia. La bambina, 12 anni, stava camminando in strada a Bisceglie, oggi pomeriggio, particolarmente ventoso. In albero sradicato dal vento si è abbattuto sulla strada e purtroppo proprio addosso alla bambina che è morta sul colpo. La seconda tragica vicenda oggi in Puglia dopo l’infortunio mortale sul lavoro a Taranto, vittima un 38enne colpito da un palo. Oggi il vento ha raggiunto i 65 chilometri orari stando al rilevamento della protezione civile regionale, a Mola di Bari. Per il vento dirottati dieci aerei riguardanti collegamenti con Bari. L'articolo Bisceglie: colpita da albero sradicato dal vento, morta dodicenne Maltempo: dirottati dieci voli riguardanti Bari proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bisceglie: colpita da albero sradicato dal vento, morta dodicenne Maltempo: dirottati dieci voli riguardanti Bari Ragazza travolta da un albero sradicato dal vento a Bisceglie: morta sul colpoStava camminando quando è stata travolta da un grosso pino abbattuto dal forte vento. Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento.