Tragedia in Puglia 16enne muore colpita da un albero caduto per il vento a Bisceglie

Una ragazza di 16 anni ha perso la vita a Bisceglie dopo essere stata investita da un albero caduto a causa delle intense raffiche di vento. L’incidente si è verificato in un'area della città, provocando immediatamente l’intervento dei soccorsi. La giovane è stata soccorsa sul posto, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità per accertamenti.