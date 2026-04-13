Tragedia in Puglia 16enne muore colpita da un albero caduto per il vento a Bisceglie
Una ragazza di 16 anni ha perso la vita a Bisceglie dopo essere stata investita da un albero caduto a causa delle intense raffiche di vento. L’incidente si è verificato in un'area della città, provocando immediatamente l’intervento dei soccorsi. La giovane è stata soccorsa sul posto, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità per accertamenti.
Una ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto per il forte vento. Inutili i soccorsi del 118: la giovane è arrivata in ospedale già senza vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Maltempo, albero spezzato dal forte vento: muore una 16enne in PugliaUna ragazza di 16 anni è morta poco fa Bisceglie , nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento.