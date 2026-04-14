Traffico Roma del 14-04-2026 ore 07 | 30

Alle prime ore del mattino di oggi, il traffico a Roma si presenta molto intenso su quasi tutte le principali strade in ingresso alla città. Le condizioni della circolazione sono congestionate, con rallentamenti diffusi lungo le principali arterie di collegamento. La situazione è particolarmente critica nelle zone di accesso centrali e nelle vie che collegano i quartieri periferici al centro. La circolazione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Luceverde Roma trovati traffico intenso su quasi tutte le principali arterie in ingresso nella capitale e sui tratti urbani delle autostrade abbiamo code per traffico intenso sul grande raccordo anulare tra via Casilina la via Appia sulla carreggiata interna e te la via Flaminia è la via Cassia su quella esterna file di 2 km sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da via Togliatti alla tangenziale est verso quest'ultima sulla stessa tangenziale est code sempre per traffico intenso per via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti sulla via Salaria sulla via Cassia rispettivamente dall'aeroporto di Olbia...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2026 ore 07:30 Traffico Roma del 07-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità modifiche alla viabilità da giovedì in corrispondenza... Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in... Chegou em Roma Saiba Como Sair do Fiumicino Rápido e Barato Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor - facebook.com facebook #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com