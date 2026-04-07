Traffico Roma del 07-04-2026 ore 14 | 30

Nel pomeriggio del 7 aprile 2026, alle 14:30, si sono registrate variazioni nel traffico nel centro di Roma. La rete di infomobilità ha segnalato modifiche alla circolazione, gestite da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che hanno interessato alcune strade della città. La situazione ha coinvolto diverse arterie principali, con indicazioni di deviazioni e rallentamenti lungo i percorsi più trafficati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità modifiche alla viabilità da giovedì in corrispondenza dell'incrocio tra via Prenestina & Viale Togliatti per i lavori della nuova tranvia Togliatti l'incrocio a Sara chiuso e si circolerà con un corso a rotatoria che sarà appositamente segnalato per il trasporto pubblico saranno modificate alcune fermate delle linee bus che transitano nella zona Ma i percorsi invariati la tranvia Togliatti in corso di realizzazione collegherà la stazione Ponte Mammolo della metro B con la fermata Subaugusta della linea aes cambierà con la c e con la ferrovia regionale fl2 da... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2026 ore 14:30 Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... LA VERDAD PROHIBIDA DE DA VINCI // ESTO OCULTARON SOBRE DA VINCI POR SIGLOS! | HISTORIA PARA DORMIR Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Domenica ecologica a Roma il 29 marzo: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza. Traffico Roma del 07-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico intenso sulle principali arterie in direzione della capitale e per agevolare i rientri dopo le festività pasquali stop ai mezzi ... romadailynews.it Traffico Lazio del 07-04-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati sulla A1 Roma Napoli per incidente code tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma sono invece i lavori in corso a provocare code ... romadailynews.it