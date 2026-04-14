Traffico nello stretto di Hormuz invariato nel primo giorno di blocco voluto da Trump

Il traffico nello Stretto di Hormuz è rimasto invariato nel primo giorno di applicazione del blocco deciso dall’amministrazione americana per le navi che fanno scalo nei porti iraniani. La misura, entrata in vigore ieri, riguarda le imbarcazioni provenienti o dirette verso l’Iran e mira a limitare le attività commerciali nella regione. Finora, non sono stati segnalati cambiamenti significativi nel transito delle navi attraverso il canale.

Il primo giorno pieno di applicazione del blocco voluto da Donald Trump per le navi che fanno scalo nei porti iraniani ha avuto un impatto limitato sul traffico nello Stretto di Hormuz. Martedì, secondo dati di navigazione visti da Reuters, almeno otto imbarcazioni tra cui tre petroliere riconducibili all’Iran hanno attraversato il passaggio. La misura ha comunque aumentato l’incertezza per armatori, compagnie petrolifere e assicuratori, già esposti ai rischi della guerra. E, nonostante alcuni transiti, i flussi restano drasticamente ridotti rispetto agli oltre 130 attraversamenti giornalieri registrati prima dell’inizio del conflitto avviato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, secondo fonti del settore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Traffico nello stretto di Hormuz invariato nel primo giorno di blocco voluto da Trump” Trump annuncia il blocco navale nello Stretto di Hormuz: ecco come funzionaDonald Trump ha inizialmente parlato di bloccare “qualsiasi nave” in entrata o in uscita dallo stretto a partire dalle 16 ora italiana, ma... Leggi anche: Cina sfida Trump: petroliera rompe il blocco nello Stretto di Hormuz Temi più discussi: Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz l'8 aprile mattina; Il timelapse del traffico marittimo nello stretto di Hormuz: tutto, o quasi, è bloccato; Traffico marittimo nello Stretto di Hormuz durante la tregua; Chiuso per Hormuz: lo Stretto rimane ancora interdetto al traffico marittimo. Stretto di Hormuz bloccato da Trump, navi ferme: le conseguenze per l’ItaliaDopo il fallimento dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente degli Usa Trump ha annunciato un blocco navale dello stretto di Hormuz ... quifinanza.it Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it ULTIM'ORA | Scontro tra due auto a Villa Primavera: strada chiusa e traffico in tilt | LE FOTO NEL COMMENTO - facebook.com facebook Sulla #FiPiLi code in uscita a Santa Croce in direzione mare per traffico intenso #viabiliTOS x.com