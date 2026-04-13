Trump annuncia il blocco navale nello Stretto di Hormuz | ecco come funziona

L’ex presidente ha annunciato un piano di blocco navale nello Stretto di Hormuz, affermando che verranno fermate tutte le navi in transito nella zona. Ha dichiarato che questa misura si applicherà a qualsiasi nave in entrata o in uscita dallo stretto, senza specificare ulteriori dettagli operativi. La notizia ha generato reazioni diverse, con alcuni analisti che ne discutono le possibili ripercussioni sul traffico marittimo nella regione.

Donald Trump ha inizialmente parlato di bloccare “qualsiasi nave” in entrata o in uscita dallo stretto a partire dalle 16 ora italiana, ma successivamente il Centcom ha circoscritto l’operazione alle navi dirette verso o provenienti dai porti iraniani, evitando formalmente di interferire con il traffico internazionale diretto verso scali non iraniani. Il blocco navale degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz segna un salto di qualità nella crisi con l’ Iran, aprendo uno nuova e pericolosa fase del conflitto con Teheran. La misura, decisa dopo il fallimento dei negoziati diretti che si sono tenuti a Islamabad nel fine settimana, apre infatti scenari complessi sul piano operativo, giuridico e geopolitico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia il blocco navale nello Stretto di Hormuz: ecco come funziona Trump annuncia un blocco navale dello stretto di HormuzFalliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz. Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati...