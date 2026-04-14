Tra un drink e l' altro spunta un gioco di prestigio la magia ravvicinata sbarca al SeTiVa e all' Osteria Gallucci

Durante un aperitivo a Modena, si è svolto un spettacolo di magia ravvicinata organizzato da Cose-Up Magic, un'arte di illusionismo che si svolge a breve distanza dal pubblico. L'evento si è tenuto sia al SeTiVa che all'Osteria Gallucci, trasformando una serata semplice in un momento di intrattenimento insolito e sorprendente. La magia ha coinvolto i presenti con giochi di prestigio realizzati in modo ravvicinato, creando un'atmosfera unica.

Ci sono serate che vanno in una direzione precisa e altre che prendono svolte inaspettate. A Modena un semplice aperitivo può trasformarsi in un'esperienza diversa grazie all Cose-Up Magic, una forma di illusionismo che si svolge a distanza ravvicinata.Al SeTiVa e all'Osteria Gallucci in Via.🔗 Leggi su Modenatoday.it Drink Kong sbarca al centro del potere: nuova sfida a RomaIl Drink Kong inaugura domani una nuova sede a Roma in via dei Prefetti 22, espandendo la sua presenza nella Capitale dopo il successo della location... Centro Commerciale Campania, una giornata di magia Disney tra gioco e divertimento per tutta la famigliaLa piazza del Centro Commerciale Campania si trasforma in uno spazio immersivo e colorato, dove tutta la famiglia potrà vivere un’esperienza...