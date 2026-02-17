Centro Commerciale Campania una giornata di magia Disney tra gioco e divertimento per tutta la famiglia

Il Centro Commerciale Campania ha organizzato una giornata dedicata alla magia Disney, attirando numerosi visitatori con attività ludiche e spettacoli per bambini e adulti. La piazza si anima con decorazioni vivaci e personaggi in costume, creando un’atmosfera da sogno che coinvolge grandi e piccoli. Durante l’evento, le famiglie si sono divertite con giochi interattivi e photo booth, catturando momenti speciali tra risate e allegria.

La piazza del Centro Commerciale Campania si trasforma in uno spazio immersivo e colorato, dove tutta la famiglia potrà vivere un'esperienza all'insegna della creatività e dell'intrattenimento. Sabato 21 febbraio, dalle 11:00 alle 18:00, Piazza Campania ospita il Ravensburger Disney Party, un evento gratuito dedicato al mondo Disney e al gioco condiviso, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di tutte le età. Per un'intera giornata, la piazza del Centro Commerciale Campania si trasformerà in uno spazio immersivo e colorato, dove grandi e piccoli potranno vivere un'esperienza all'insegna della creatività, dell'intrattenimento e della partecipazione attiva.