Arisa ha dichiarato di dedicarsi sia alla musica che alla televisione, preferendo entrambe rispetto al cinema. Ha spiegato di aspettare ruoli cinematografici che le piacciano, mentre ha ammesso di aver speso molto tempo a rimboccarsi le maniche per svolgere al meglio le sue attività. La cantante ha anche commentato di aver terminato le maniche delle sue magliette a furia di rimboccarle per lavorare con impegno.

Arisa, lei non finisce mai di cambiare. «Ho finito le maniche a furia di rimboccarmele per fare tutto al meglio». Anche in questo disco ci sono altri suoni, altri arrangiamenti, persino una voce a tratti diversa. «Non a caso si intitola Foto mosse». Ma le foto mosse sono quelle che di solito si buttano. «Io non le ho mai buttate, rappresentano comunque momenti di vita». La vita nel favoloso mondo di Arisa viene fotografata anche da queste quattordici nuove canzoni che lei per la prima volta firma quasi per intero. Non lo fa da sola, sia chiaro, ma con autori come il sublime Giuseppe Anastasi, il coltissimo DiMartino e poi con Galeffi, Dente e Andrea Bonomo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Tra musica e tv scelgo entrambe. Il cinema? Aspetto ruoli che mi piacciano"

Sacha Modolo: “Mi aspetto il vero Ganna, so che motore ha. La crescita di Pellizzari non mi sorprende”Per anni Sacha Modolo è stato uno dei volti più riconoscibili del ciclismo italiano nel panorama internazionale.

Chiara Aleati rivela: «Ho criticato tantissimo Conceicao, mi irritava quasi per certi atteggiamenti. Ora mi aspetto che faccia questo» – VIDEOdi Chiara AleatiChiara Aleati così su Conceicao: l’analisi attenta dell’opinionista sulle prestazioni dell’esterno offensivo e sul suo cambio di...

Argomenti più discussi: Tra musica e tv scelgo entrambe. Il cinema? Aspetto ruoli che mi piacciano; Wilma De Angelis, 96 anni da star tra musica e TV: 9 Sanremo, i successi dimenticati e la hit virale grazie a Lady Gaga; Tropico ospite a Stories. VIDEO; In ‘Rosso come il fango’ Madame canta il successo fra orgoglio e sensi di colpa.

Papa, Schlein: Trump inaccettabile, mi aspetto che tutti condannino “Ciascuno si prenda le proprie responsabilità” - facebook.com facebook

Vi aspetto domenica prossima alle 1930 sul Nove. Non mancate. x.com