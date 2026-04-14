Lo Stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico marittimo globale, continua a rappresentare una fonte di preoccupazione anche dopo alcuni progressi diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Nonostante un certo allentamento delle tensioni, persistono rischi invisibili legati a mine sommerse e a vuoti tattici che potrebbero compromettere la sicurezza delle navi che attraversano questa area cruciale.

La stabilizzazione diplomatica tra gli Stati Uniti e l’Iran ha aperto uno spiraglio di tregua, ma lo Stretto di Hormuz presenta oggi una minaccia invisibile che blocca la piena normalità dei traffici marittimi. Numerosi ordigni navali disseminati nelle acque dello stretto rendono il passaggio delle imbarcazioni un’operazione ad alto rischio, complicata dalla difficoltà tecnica di individuare con esattezza i punti in cui sono stati posizionati. Le autorità militari americane segnalano una criticità fondamentale: le forze iraniane potrebbero non possedere mappe o registrazioni precise sulla collocazione delle mine. Questo vuoto informativo, unito alla natura stessa degli ordigni, trasforma la bonifica in una sfida che richiederà anni di lavoro specialistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra mine invisibili e vuoti tattici: il rischio nello Stretto di Hormuz

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"La chiusura in corso dello Stretto di Hormuz è estremamente dannosa, e il ripristino della libertà di navigazione è di fondamentale importanza per noi". Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza st x.com