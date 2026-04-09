Il cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran è in discussione, con alcuni segnali di incertezza. Nel frattempo, l'Iran ha indicato possibili rotte alternative a causa del rischio di mine presenti nello Stretto di Hormuz. La zona rimane sotto stretta osservazione internazionale, mentre le tensioni tra le parti continuano a influenzare gli sviluppi della situazione.

Il cessate il fuoco concordato tra USA e Iran è in bilico. Nel frattempo, l’Iran suggerisce percorsi alternativi, citando rischio di mine nello Stretto di Hormuz. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato giovedì che le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz dovranno percorrere due rotte alternative più vicine alla costa iraniana, a causa della possibile presenza di mine sulla rotta abituale più al largo. “Al fine di proteggersi da possibili attacchi di mine, in coordinamento con la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, fino a nuovo avviso, le navi devono seguire rotte alternative per il traffico nello Stretto di Hormuz“, hanno riferito i media iraniani, citando un comunicato militare accompagnato da una carta nautica che mostra le rotte a sud e a nord dell’isola di Larak. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - L’Iran suggerisce percorsi alternativi: rischio di mine nello Stretto di Hormuz

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