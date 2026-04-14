Tra il Borgo di Lari e il Parco fluviale de La Rotta torna Collinarea

Dal 16 luglio al 1° agosto 2026, il Borgo di Lari e Pontedera ospiteranno la 28ª edizione del Collinarea Festival, un evento che si svolge tra il Borgo di Lari e il Parco fluviale de La Rotta. Il festival, che porta avanti il motto

All'insegna del motto 'Beyond technology', si terrà dal 16 luglio al 1° agosto 2026 presso il Borgo di Lari e Pontedera la 28ª edizione di Collinarea Festival.Ideato e organizzato da Sartoria Caronte, Collinarea Festival trasformerà anche quest'anno il Borgo di Lari e il Parco fluviale di La.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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