Il borgo fluviale di Battaglia Terme

Durante la Giornata del Turismo Fluviale 2026 promossa dalla Regione Veneto, si terrà un evento dedicato al borgo di Battaglia Terme. Verranno illustrate le caratteristiche degli antichi mulini presenti nel territorio e il ruolo dei canali navigabili utilizzati storicamente per il trasporto di merci tra Padova e Venezia. L’iniziativa offrirà l’opportunità di conoscere le vie d’acqua che hanno segnato la storia della zona.

In occasione della GIORNATA DEL TURISMO FLUVIALE 2026 promossa dalla Regione Veneto vi condurremo alla scoperta di Battaglia Terme, degli antichi mulini e della navigazione fluviale lungo le vie di comunicazione e trasporto delle merci da Padova a Venezia.Promotore: Stakka&Go!Ticket: 15. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Battaglia Terme: 4 percorsi unici per scoprire i ColliIl 22 marzo 2026, Battaglia Terme ospiterà il Festival delle Passeggiate, un evento gratuito dedicato alla riscoperta dei Colli Euganei attraverso... Candle Night: una serata alle terme con luce di candele, musica e benessere a Montegrotto TermeDopo il grande successo della prima serata, Candle Night torna a Mioni Luxury Swim & Spa con un nuovo appuntamento serale dedicato al relax e alla... Si parla di: Battaglia Terme, Veneto | Finalista a Il Borgo dei Borghi 2026: un gioiello ai piedi dei Colli Euganei. Battaglia Terme, Veneto | Finalista a Il Borgo dei Borghi 2026: un gioiello ai piedi dei Colli EuganeiBattaglia Terme è un borgo del Veneto particolare perchè unisce un mix tra un luogo rurale spettacolare a delle terme oggi a Il Borgo dei Borghi ... ilsussidiario.net Maurizio Ulliana indagato per furto e ricettazione dei reperti spariti dal Museo della Navigazione: «Falso, scriverò a Mattarella»BATTAGLIA TERME (PADOVA) - Nuovo capitolo legato alla disputa sul Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. I carabinieri della stazione di Battaglia hanno denunciato per furto e ... ilgazzettino.it