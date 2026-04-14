Tra bivacchi notturni e degrado così i luoghi abbandonati della Darsena sono divenuti teatro del sanguinoso omicidio

Nella zona della Darsena, i luoghi abbandonati sono stati teatro di una notte di violenza che ha portato a un omicidio. Le forze dell'ordine hanno trovato tracce di sangue sull'asfalto di via Antico Squero, ancora visibili in due punti diversi della pista ciclabile. La zona, caratterizzata da bivacchi notturni e degrado, è stata interessata dall'episodio che ha scosso la comunità locale.

Le macchie di sangue sull'asfalto di via Antico Squero, ancora visibili in due punti distinti della pista ciclabile, sono la firma brutale di una notte di violenza che ha scosso il cuore di Ravenna. Tutto sul lato nord del quartiere Darsena dove il 29enne senegalese Cisse Moussa è stato ucciso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Tre arresti a Lecce per tentato omicidio, sanguinoso regolamento di conti tra famiglieÈ di tre arresti per tentato omicidio, detenzione illegale di armi e ricettazione il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a... Leggi anche: Presentazione del libro "Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Sicilia"