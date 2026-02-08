Presentazione del libro Abbandonati Luoghi e paesi fantasma della Sicilia

Questa sera alle 18 alla libreria Mondadori di Messina si terrà la presentazione del libro

11 Febbraio 2026Ore 18.00Mondadori BookStore Messina (Ed. Edizioni Giacchè) in presenza degli autori Valeria Alibrandi e Cristiano La Mantia.Modera: Mariateresa Zagone, storica e critica d'arte.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Sicilia abbandonata: un libro svela i paesi fantasma e le ferite dell’emigrazione, tra storia e futuro a rischio.

La Sicilia si rivela sempre di più come una terra di paesi fantasma.

