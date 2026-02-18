Tre arresti a Lecce per tentato omicidio sanguinoso regolamento di conti tra famiglie
È di tre arresti per tentato omicidio, detenzione illegale di armi e ricettazione il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Gallipoli nella mattinata del 18 febbraio. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti soggetti, tra cui due fratelli, ritenuti responsabili di un grave episodio di sparatoria avvenuto il 27 ottobre scorso. L’azione delle forze dell’ordine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce e ha fatto luce su un regolamento di conti maturato nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti tra famiglie rivali. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo il grave fatto di sangue verificatosi a Gallipoli il 27 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it
