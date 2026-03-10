Nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Pellizzari ha conquistato l’attenzione degli spettatori con una fuga emozionante, mentre Del Toro è passato in testa alla classifica generale indossando la maglia azzurra. La corsa si è infiammata con attacchi e sorpassi, offrendo un percorso ricco di colpi di scena e momenti di grande intensità lungo le strade della gara.

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, incendiandosi in maniera vibrante lungo il tratto in sterrato di 5,3 chilometri, con tratti in salita in doppia cifra di pendenza per arrivare alle porte di San Gimignano, dove è stata proposta una rampa di 1300 metri al 7% di pendenza media per giungere sul traguardo. In avvio del settore su strade bianche è stato il grande favorito Mathieu van der Poel a intensificare l’azione a cui hanno risposto in maniera brillante Giulio Pellizzari e Isaac Del Toro. L’olandese ha cercato anche di fare il vuoto, ma l’italiano e il messicano hanno trovato l’intesa per rientrare e i tre rivali sono giunti insieme nel centro cittadino, dove Pellizzari ha lanciato la progressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2026, seconda tappa: Pellizzari scalda i cuori, Del Toro in maglia azzurra

