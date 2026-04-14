Totti gela la Roma | Rispetto per i tifosi ora silenzio e unione

Durante un evento trasmesso su eBay Live, l'ex calciatore ha rivolto un messaggio ai tifosi e alla società, richiamando all'importanza del rispetto e della coesione. Le sue parole sono state ascoltate da un pubblico presente e da chi seguiva la diretta online, creando un momento di discussione tra appassionati e addetti ai lavori. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli spettatori e i tifosi della squadra.

Francesco Totti è tornato a far sentire la sua voce da leader assoluto, scegliendo il palcoscenico di un evento su eBay Live per lanciare un monito che rimbomba tra le mura di Trigoria e i corridoi dello Stadio Olimpico. Accompagnato da Pierluigi Pardo, lo storico numero dieci della Roma ha deciso di intervenire frontalmente sul caso diplomatico che sta dilaniando l’ambiente giallorosso: lo scontro aperto tra l’attuale tecnico Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, il cui nome continua a gravitare attorno alla panchina capitolina in vista della prossima stagione. La tensione è palpabile e il “Capitano” ha scelto di non usare giri di parole per richiamare tutti all’ordine.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Totti gela la Roma: “Rispetto per i tifosi, ora silenzio e unione” Francesco Totti saluta i suoi tifosi all'Olimpico #Roma #Totti #DAZN Leggi anche: Totti: "Ranieri-Gasperini? Non è il momento degli screzi: uniti nel rispetto dei tifosi della Roma” Leggi anche: Koopmeiners gela la Juve: «Ora silenzio e lavoro, inconcepibile subire 5 gol» Si parla di: Partite storiche, gli incroci indimenticabili di Inter-Roma: dal cucchiaio di Totti alle rimonte nerazzurre. Roma, il gelo tra Gasp e Ranieri mette in stallo il rientro di Totti in societàLa leggenda giallorossa sarebbe dovuta tornare ad avere un ruolo in società per l'anno del Centenario ma al momento tutto tace ... gazzetta.it Totti: «Gasperini e Ranieri devono avere rispetto per la Roma, non è giusto esporre problemi in questo momento»Le voci sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma si sono raffredate, almeno per ora. Ma l'ex Capitano giallorosso continua a restare al ... msn.com