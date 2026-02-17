Koopmeiners gela la Juve | Ora silenzio e lavoro inconcepibile subire 5 gol

Teun Koopmeiners ha fatto parlare di sé dopo aver segnato due gol nella partita di Istanbul, lasciando la Juventus senza parole. La sua doppietta ha rotto il silenzio dei giocatori e ha portato alla luce la frustrazione per aver subito cinque reti, un risultato inaccettabile per la squadra. Koopmeiners ha chiesto ai compagni di mantenere il massimo silenzio e concentrarsi sul lavoro, sottolineando quanto sia difficile accettare una sconfitta così pesante.

Nel deserto emotivo del post-partita di Istanbul, l’unico barlume di leadership è arrivato da Teun Koopmeiners, autore di una doppietta d’autore che, in una serata differente, avrebbe sancito la sua consacrazione definitiva nel firmamento della Champions League. Il centrocampista olandese, presentatosi ai microfoni di Sky Sport con il volto segnato dalla tensione, non ha cercato alibi fisici o ambientali, puntando il dito con lucidità chirurgica sulla gestione dei momenti critici della sfida. La disamina del numero 8 bianconero è stata netta: «Abbiamo disputato un buon primo tempo, impreziosito da due reti di pregevole fattura, ma avevamo concordato nello spogliatoio la necessità di una gestione del possesso più oculata». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Koopmeiners gela la Juve: «Ora silenzio e lavoro, inconcepibile subire 5 gol» Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3! Udinese Lazio: 1-1, pareggia Davis all’ultimo respiro! Ora c’è Pisa Juve: 0-0, Koopmeiners vola verso la porta, palla fuori di poco! Juve Lazio 0-0 LIVE: Koopmeiners vicinissimo al gol del vantaggio!La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa senza reti, con poche emozioni e molte occasioni sprecate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kalulu al 96? gela la Lazio: Juventus salvata all’ultimo respiro; L'Inter riallunga, Zielinski gela la Juve al 90' (3-2), ma i bianconeri recriminano; Juve-Lazio 2-2: beffa al 96' per Sarri. Risultato e cronaca; Moviola Juve-Lazio: Guida ok, corretto annullare il gol di Koopmeiners. Juve, Koopmeiners sembra un altro: doppietta show. Doccia gelata per l’infortunio di BremerTeun Koopmeiners scatenato nel primo tempo della partita di Champions League tra Galatasaray e Juventus a Istanbul. Il centrocampista olandese gioca forse la migliore mezz’ora della sua carriera in ... sportal.it Inutile la doppietta di Koopmeiners, in gol per i turchi Sara, Lang (due volte), Sanchez e BoeyL'ad della Juve è tornato sul caso di Inter-Juve e sulla sua squalifica fino al 31 marzo, parlando a Sky: Inibizione? Rispetto le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto e poi decide ... gazzetta.it Botta e risposta immediato a Istanbul: Teun #Koopmeiners gela il #Galatasaray e firma subito il pareggio per la #Juventus, partita vivissima in Turchia. #Juventusnews24 facebook