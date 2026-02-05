Ranieri sul ritorno di Totti alla Roma | I Friedkin ci stanno pensando Cosa fa oggi l'ex capitano

Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il ritorno di Totti alla Roma. Per ora, l’ex capitano non ha ancora deciso cosa farà, ma i dirigenti sono al lavoro per trovare un ruolo adatto a lui. La situazione resta aperta, e i tifosi aspettano sviluppi concreti.

Per la prima volta Ranieri ha parlato del possibile ritorno alla Roma di Totti: dialoghi aperti da tempo con i Friedkin che stanno studiando un ruolo adatto a lui.

