Pulizia alle Torri Aragonesi di Napoli | rimossi 26 quintali di rifiuti pericolosi per la salute dei cittadini

Oggi, lunedì 26 gennaio, è stata effettuata un'operazione interforze alle Torri Aragonesi di Napoli, un sito spesso utilizzato come rifugio temporaneo. Durante l'intervento, sono stati rimossi circa 26 quintali di rifiuti pericolosi, contribuendo a migliorare la sicurezza e la salute pubblica nell'area. L'azione mira a ripristinare le condizioni di sicurezza e a promuovere il rispetto degli spazi pubblici.

Torri Aragonesi: rimossi 26 quintali di masserizie, smontata la baraccopoli Nella zona di via Marina a Napoli, la Questura ha avviato un intervento volto a contrastare il degrado, rimuovendo 26 quintali di masserizie e smantellando una baraccopoli vicino alle Torri Aragonesi. Torri Aragonesi, maxi intervento di pulizia: raccolti 10 quintali di rifiuti Gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, insieme al personale dei servizi sociali comunali e di Asia, hanno recentemente condotto un intervento di bonifica nell'area delle Torri Aragonesi in via Marina.

