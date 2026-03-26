In vista della stagione balneare, sono stati intensificati i controlli nelle strutture lungo le spiagge. Le verifiche riguardano principalmente la gestione della musica, il rispetto degli orari e il mantenimento del decoro. Le autorità hanno inoltre rafforzato le ispezioni per garantire la convivenza tra le attività commerciali e i cittadini che frequentano le aree costiere.

Spiagge più sicure, corretta gestione della musica, attenzione agli orari, tutela del decoro, convivenza civile tra attività e cittadini. Sono questi gli obiettivi dell’ormai imminente stagione balneare 2026 del Comune di Latina, come emersi nel corso di una riunione svoltasi in municipio. Da un lato, gli assessori al Turismo e Marina, Gianluca Di Cocco e alle Attività produttive, Antonio Cosentino, con le presidenti di commissione Federica Censi e Simona Mulè, affiancati dagli uffici tecnici dell’amministrazione, insieme a Capitaneria di porto, Questura, Polizia Locale; dall’altro gli operatori balneari, che hanno chiesto diversi chiarimenti in merito. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Stagione balneare, più controlli sulle attività al lido

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