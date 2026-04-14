Torneo BCC Calcio 2026 | anticipazioni da Castellana Grotte

Castellana Grotte, in provincia di Bari, si prepara a ospitare il Torneo Nazionale di Calcio a 5 del Credito Cooperativo 2026. L’evento è stato annunciato e attirerà diverse squadre provenienti da varie regioni, portando entusiasmo e attività nella città. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà atleti di diverse età e livelli di competizione. La città si prepara ad accogliere i partecipanti e gli spettatori per questa competizione sportiva.

Castellana Grotte (Bari) si accende con l’atteso e blasonato Torneo Nazionale di Calcio a 5 del Credito Cooperativo 2026. Ebbene sì, come avevamo svelato in queste settimane, il grande evento si terrà dal 30 maggio al 2 giugno 2026. Una 22ª edizione ricca di protagonisti, tutta da vivere e da gustare. E’ scattato il countdown per il divertente torneo BCC 2026. Divertimento e agonismo ricetta perfetta per il celebre torneo di calcio a 5. Anche i social dedicati all’iniziativa sono pronti a infiammarsi, come da tradizione. Eh già, a nostro avviso si tratta di una delle kermesse sportivo-culturali più rappresentativi della penisola, non soltanto per il panorama del Credito Cooperativo, sempre attivo sul fronte sociale (valori etici e sportivi mix vincente.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Torneo BCC Calcio 2026: anticipazioni da Castellana Grotte 22° Torneo Calcio a 5 BCC 2026: attesa a Castellana GrotteCastellana Grotte (Bari) ospita il Torneo Nazionale di Calcio a 5 del Credito Cooperativo 2026: dal 30 maggio al 2 giugno scatta la 22ª edizione. Castellana Grotte: affidamento di servizi ComuneDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte: Si è tenuta ieri nella Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, la...