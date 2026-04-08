A Castellana Grotte, in provincia di Bari, si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno la 22ª edizione del Torneo Nazionale di Calcio a 5 del Credito Cooperativo 2026. La manifestazione vede protagonisti squadre provenienti da diverse regioni italiane, che si sfideranno sul campo in partite ufficiali durante i quattro giorni di eventi. La competizione si svolge presso impianti sportivi dedicati alla disciplina.

Castellana Grotte (Bari) ospita il Torneo Nazionale di Calcio a 5 del Credito Cooperativo 2026: dal 30 maggio al 2 giugno scatta la 22ª edizione. E’ partito il conto alla rovescia per l’attesissimo torneo. Anche i social dedicati all’iniziativa sono pronti a esplodere, come da tradizione. Ebbene sì, stiamo parlando di uno degli appuntamenti a nostro avviso più rappresentativi per il mondo BCC. Dopo l’edizione 2025 ospitata a Treviso (ne avevamo parlato nel nostro blog), il torneo approda in Puglia con un entusiasmo crescente e con la partecipazione di squadre provenienti da ogni angolo d’Italia. L’evento, ormai punto fermo per dipendenti e collaboratori del sistema cooperativo, mixa nel migliore dei modi sport, identità e spirito di squadra in quattro giorni di grande intensità. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - 22° Torneo Calcio a 5 BCC 2026: attesa a Castellana Grotte

Castellana Grotte: affidamento di servizi ComuneDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte: Si è tenuta ieri nella Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, la...

Castellana Grotte batte Terni 3-2: Iervolino in evidenza con 26 puntiLa prima frazione è stata caratterizzata da equilibrio e contenuti agonistici elevati, con entrambe le squadre attente a non lasciare margini agli...

Temi più discussi: Torna la 'Pisa World Cup': 116 squadre per la 22° edizione del torneo internazionale di calcio giovanile; Torneo di calcio per Eleonora Guidi, 22 squadre in campo tra memoria e comunità; Torneo delle Regioni, festa del calcio giovanile in Puglia: numeri da record e quattro regioni sul trono; Torneo di calcio balilla Tutto volo sport e divertimento a Nardò :: Segnalazione a Lecce.

Calcio: Torneo delle Regioni, si chiude la 62/a edizione in PugliaBen 148 gare disputate in una settimana, 79 squadre coinvolte, 20 comitati regionali, oltre 2.200 tra atleti, tecnici e dirigenti. Sono questi i numeri della 62ª edizione del Torneo delle Regioni l, p ... rainews.it

La 62ª edizione del Torneo delle Regioni si chiude in Puglia con numeri recordSi è conclusa in Puglia la 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a undici, un evento che ha ribadito la sua importanza cruciale per il calcio giovanile nazionale. La manifestazione ha ... it.blastingnews.com

Il CSI Matera lancia la 31ª edizione del torneo estivo di calcio a 5 dedicato alla Bruna, con iscrizioni aperte e tante iniziative - facebook.com facebook