Castellana Grotte | affidamento di servizi Comune

Il Comune di Castellana Grotte ha recentemente annunciato l’avvio di nuovi servizi affidati alla società in house Multiservizi Spa. La conferenza stampa tenutasi presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento sulle recenti iniziative adottate dall’amministrazione per migliorare i servizi alla cittadinanza.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte: Si è tenuta ieri nella Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, la conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei nuovi servizi affidati dal Comune di Castellana Grotte alla società in house Multiservizi spa. Alla presenza del sindaco Domi Ciliberti, dell'assessore comunale all'Ambiente Mjriam Lamontanara, del presidente di Multiservizi Michele Pote e del coordinatore dei servizi Giuseppe Curci, è stato ufficialmente annunciato l'ampliamento delle attività della società, che già gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia e sanificazione delle aree pubbliche.

