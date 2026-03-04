La fiera che unisce generazioni Fumetti videogiochi e cosplay | Anche io mi sento un po’ Nerd

La fiera dedicata a fumetti, videogiochi e cosplay si svolge con successo, attirando appassionati di tutte le età. La prima edizione ha registrato oltre 12.000 visitatori, confermando la crescita dell’evento. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno potuto incontrare creator, partecipare a tornei e scattare foto in cosplay. L’evento si ripete con l’obiettivo di raccogliere sempre più appassionati del mondo nerd.

Dopo una prima edizione che ha visto oltre 12mila presenze, la kermesse dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop Ferrara Nerd torna a colorare i padiglioni di Ferrara Expo nel weekend del 7-8 marzo, con un programma ricchissimo di iniziative a tema e una rinnovata proposta espositiva. Nata dall’esperienza dei creatori di Modena Nerd e Nerd Show Bologna, la manifestazione si sviluppa come un grande evento intergenerazionale, pensato per coinvolgere famiglie, appassionati di lungo corso e semplici curiosi: un itinerario che esplora linguaggi differenti, conciliando intrattenimento, partecipazione attiva e spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra fumetti, videogiochi e cosplay: viaggio nel cuore del Nerd Show

Torna "Cosplay on Ice", l'evento che unisce la passione per il cosplay alla pattinata sul ghiaccio

