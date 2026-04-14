Torna l’incubo della marmotta | devastano il bancomat in quattro fuggono con 22mila euro

Nella notte a Porto Cesareo si è verificato un furto presso una filiale bancaria. Quattro persone, con un’esplosione, hanno messo in atto il colpo intorno alle 3, portando via circa 22mila euro. L’episodio ha coinvolto una banda che ha agito in via Cosimo Albano, causando danni all’ingresso della filiale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

PORTO CESAREO – Torna l’incubo della “marmotta” nel Salento. Un boato nella notte, a Porto Cesareo: intorno alle 3 una banda, composta da almeno quattro persone, è entrata in azione in via Cosimo Albano, prendendo di mira la filiale del Credito cooperativo di Leverano. Secondo le prime.🔗 Leggi su Lecceprima.it In quattro assaltano il bancomat di Porto Cesareo: lo devastano e fuggono su una GolfPORTO CESAREO - Un commando ha svaligiato nella notte la filiale della BCC a Porto Cesareo, sventrando l’Atm. Leggi anche: Bancomat fatto esplodere nella notte: torna l’incubo della “marmotta” Si torna (quasi) al punto di partenza, ma con un bagaglio molto più pesante e soprattutto profondamente cambiato. Roberto Costa, imprenditore genovese, ritorna nella sua città natale da cui è partito quattordici anni fa, dopo il successo della catena di ristorant - facebook.com facebook Cinque anni dopo l’ultimo disco, l'artista torna con un album scritto tutto da lei: Foto mosse, un racconto irregolare e personale, tra libertà, lavoro precoce e identità. E un’idea precisa: non basta più cantare bene, bisogna esporsi x.com