In quattro assaltano il bancomat di Porto Cesareo | lo devastano e fuggono su una Golf

Da lecceprima.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un gruppo di quattro persone ha attaccato la bancomat di una filiale bancaria a Porto Cesareo. Dopo aver danneggiato l’apparecchio, sono fuggiti a bordo di una Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La filiale è stata chiusa temporaneamente per i lavori di riparazione.

PORTO CESAREO - Un commando ha svaligiato nella notte la filiale della BCC a Porto Cesareo, sventrando l’Atm. L'esplosione ha causato ingenti danni alla struttura di via Cosimo Albano, spingendo i vigili del fuoco a effettuare verifiche anche nelle abitazioni vicine. I carabinieri sono ora sulle.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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