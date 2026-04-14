In quattro assaltano il bancomat di Porto Cesareo | lo devastano e fuggono su una Golf

Nella notte, un gruppo di quattro persone ha attaccato la bancomat di una filiale bancaria a Porto Cesareo. Dopo aver danneggiato l’apparecchio, sono fuggiti a bordo di una Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La filiale è stata chiusa temporaneamente per i lavori di riparazione.

PORTO CESAREO - Un commando ha svaligiato nella notte la filiale della BCC a Porto Cesareo, sventrando l’Atm. L'esplosione ha causato ingenti danni alla struttura di via Cosimo Albano, spingendo i vigili del fuoco a effettuare verifiche anche nelle abitazioni vicine. I carabinieri sono ora sulle.🔗 Leggi su Lecceprima.it Scontro sulla provinciale Leverano-Porto Cesareo: ferito il conducente di una SmartL’incidente nel tardo pomeriggio in agro di Veglie ha visto coinvolte l’auto condotta da un imprenditore di Leverano e una Citroen. Assaltano il bancomat nella notte: caccia ai ladriAlcuni ladri hanno assaltato il bancomat della Bcc in via XXV Aprile a Concorezzo. Torna a colpire nel Salento la “banda della marmotta”. Intorno alle tre della notte, un commando ha preso di mira lo sportello automatico della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, puntando la filiale di via Cosimo Albano a Porto Cesareo. Secondo una p - facebook.com facebook