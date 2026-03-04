Bancomat fatto esplodere nella notte | torna l’incubo della marmotta

Nella notte, un bancomat è stato fatto esplodere in un centro dell’Irpinia, causando danni e interrompendo i servizi. Si tratta dell’ultimo episodio di un’ondata di attacchi simili nella zona, dove i malviventi hanno utilizzato esplosivi per penetrare nelle casse automatiche. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e capire come siano stati pianificati gli attentati.

Ancora un bancomat preso di mira in Irpinia. Nella notte un forte boato ha svegliato i residenti di via Francesco Petrarca, a Lioni, dove ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della Bdm Banca – Gruppo Mediocredito Centrale utilizzando la cosiddetta tecnica della "marmotta". La deflagrazione ha provocato ingenti danni alla struttura che ospita l'istituto di credito, con vetri infranti e detriti sparsi nell'area circostante. Lo scenario che si è presentato ai primi soccorritori è quello già visto in altri episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi nelle aree interne della provincia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale della vigilanza privata.