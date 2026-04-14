torna a roma il villaggio per la terra 2026

A Roma torna il Villaggio per la Terra, un evento dedicato alla celebrazione della 56ª Giornata Mondiale della Terra. L’appuntamento si svolgerà dal 16 al 19 aprile 2026 nella cornice di Villa Borghese, coinvolgendo il Galoppatoio e la Terrazza del Pincio. La manifestazione prevede attività e iniziative per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali, con un calendario di eventi distribuiti nel centro cittadino.

Cosa: Celebrazioni nazionali della 56ª Giornata Mondiale della Terra (Earth Day). Dove e Quando: Villa Borghese (Galoppatoio e Terrazza del Pincio), dal 16 al 19 aprile 2026. Perché: Un evento gratuito con oltre 600 appuntamenti tra sport, scienza, musica e laboratori per riscoprire il valore della tutela planetaria. Il cuore verde di Roma si prepara a diventare, ancora una volta, il palcoscenico della sostenibilità globale. Dal 16 al 19 aprile 2026, il Galoppatoio di Villa Borghese e la Terrazza del Pincio ospiteranno il Villaggio per la Terra, l’evento centrale delle celebrazioni italiane per l’Earth Day. Giunto alla sua 56ª edizione mondiale, l’appuntamento capitolino si conferma tra i più significativi a livello internazionale, tanto da ricevere la prestigiosa Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Ezrome.it

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