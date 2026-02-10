Intelligenza Artificiale | Padova protagonista al WAICF 2026 di Cannes

La città di Cannes si prepara ad ospitare uno degli eventi più importanti nel campo dell’intelligenza artificiale. Dal 2026, il Palais des Festivals si trasforma nel centro di incontri tra esperti, aziende e ricercatori italiani e internazionali. È la prima volta che Padova partecipa con un suo contributo, portando avanti progetti innovativi. L’obiettivo è mostrare come l’Italia, e in particolare la nostra regione, possa fare passi avanti nel settore. L’evento richiama già l’attenzione di molti, pronti a discutere di nuove tecnologie e applicazioni concrete.

Il settore dell'intelligenza artificiale si dà appuntamento al Palais des Festivals di Cannes per l'edizione 2026 del World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF). L'evento, che attende circa 10.000 visitatori e la presenza di 320 relatori internazionali, vedrà la partecipazione attiva.

