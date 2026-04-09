Sono stati annunciati i film che parteciperanno alla 79ª edizione del Festival di Cannes, prevista dal 12 al 23 maggio 2026. La selezione comprende anteprime mondiali di pellicole provenienti da diverse nazioni. L’evento si svolgerà a Cannes e sarà seguito da numerosi addetti ai lavori e appassionati del settore cinematografico. La manifestazione rappresenta un momento di grande attenzione per il cinema internazionale e le sue novità.

Da pochissime ore, sono stati appena annunciati tutti i film che prenderanno parte alla 79? edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio 2026, dove noi di Screenworld saremmo presenti e offriremmo le migliori coperture per tutto il periodo. Alla giuria vedrà un presidente di grande spicco, ovvero Park Chan-Wook (regista di capolavori come Old Boy e Decision to Leave), oltre a essere uno dei tanti grandi nomi che prenderanno parte all’evento, come Steven Sodenberg, John Travolta al suo debutto come regista, Kiyoshi Kurosawa e Nicolas Winding Refn, che torna alla regia di un lungometraggio a 10 anni esatti da The Neon Demon. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes 2026: la lista ufficiale dei film in anteprima mondiale

Cannes 2026, lista completa dei film selezionati: Almodovar e l'iraniano Farhadi in ConcorsoPedro Almodovar guiderà la pattuglia che punta alla Palma d'oro, in concorso anche i nuovi lavori di Ashgar Farhadi e Lazlo Nemes; Ron Howard,...

Leggi anche: Giappone Guest of Honour al Marché du Film 2026: Cannes celebra 120+ anni di cinema e l’eredità dei grandi maestri

The President’s Cake Is a Must-Watch Gem | Cannes Winner

Temi più discussi: Cannes 2026, la lista dei desideri (degli altri); Cannes 2026: i possibili film in concorso; Cannes 2026, si profila un’edizione senza Hollywood: Almodóvar e Refn tra i nomi più attesi; Cannes 2026 senza blockbuster USA? Nanni Moretti e Almodóvar tra i possibili in concorso.

È stata presentata la lista dei film in concorso al festival di Cannes: non ci sono film italianiGiovedì è stata presentata la lista dei film che parteciperanno alla 79esima edizione del festival di Cannes, il festival cinematografico più importante d’Europa, che si terrà dal 12 al 23 maggio. Tra ... ilpost.it

Cannes 2026, lista completa dei film selezionati: Almodovar e l'iraniano Farhadi in ConcorsoPedro Almodovar guiderà la pattuglia che punta alla Palma d'oro, in concorso anche i nuovi lavori di Ashgar Farhadi e Lazlo Nemes; Ron Howard, Soderbergh e Refn nel fuori concorso e nelle proiezioni s ... movieplayer.it

Cannes 2026 senza registi italiani in concorso: possibile aggiunta di Nanni Moretti x.com

Ecco Cannes, cinema globale senza l’Italia Dal 12 al 23 maggio la 79esima edizione sulla croisette - facebook.com facebook