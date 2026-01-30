Massa di somma | Colpo al municipio e poi si nasconde sotto al materasso Denunciato dai Carabinieri

Dopo aver rubato negli uffici comunali di Massa di Somma, un uomo di 40 anni ha tentato di sfuggire ai controlli nascondendosi sotto il materasso. I Carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno trovato e denunciato. L’uomo aveva cercato di nascondersi nel cassettone del letto per evitare l’arresto.

Dopo il furto negli uffici comunali tenta di nascondersi nel cassettone del letto, denunciato un 40enne. 300 euro portati via dalla cassa dell'Ufficio Anagrafe di Massa di Somma. Inizia con questa premessa la storia di un 40enne già noto alle forze dell'ordine. E' notte quando forza la porta d'ingresso della struttura e raggiunge la sede municipale della Protezione Civile e dell'Anagrafe sommese. Racimola i contanti conservati e se ne va. Le telecamere in zona lo riprendono e i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio riescono a identificarlo facilmente Un'indagine rapida e meritoria ma la notizia non è questa.

