Dal bolognese all'italiano: gli "umarell" hanno conquistato l'intero Stivale. Dietro lo sbirciare pacato e silenzioso dei pensionati che osservano i cantieri dei lavori pubblici con le mani dietro la schiena si nascondono delle competenze preziose che potrebbero essere restituite alle comunità. E così Torino pensa a organizzarli per monitorare i cantieri, approvando una mozione ad hoc., Il Consiglio comunale del capoluogo piemontese ha infatti approvato una mozione che punta a promuovere l'invecchiamento attivo trasformando quello che spesso è un luogo comune in una risorsa. L'atto invita infatti la Giunta a promuovere un progetto che preveda il coinvolgimento dei cosiddetti "umarell" in forma organizzata e riconosciuta per monitorare l'andamento dei numerosi lavori presenti in città.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino pensa agli "umarell" per monitorare i cantieri

Torino, gli "umarell" saranno reclutati per controllare i cantieriI pensionati che guardano un cantiere, e magari commentano pure la bontà dei lavori in corso.

Il Comune di Torino arruola gli umarell per controllare l'andamento dei cantieri del PnrrLa classica schiera di interessati pensionati affacciata sul cantiere scatena tenerezza ma anche ironie.