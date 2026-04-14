Il Comune di Torino arruola gli umarell per controllare l' andamento dei cantieri del Pnrr

Il Comune di Torino ha deciso di coinvolgere gli umarell, pensionati che osservano i cantieri, per monitorare l’avanzamento dei lavori relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La presenza di questi anziani, spesso affacciati sui siti di costruzione, ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni di simpatia e scherzi tra i cittadini. La scelta mira a utilizzare un metodo informale per controllare l’andamento dei progetti pubblici.

La classica schiera di interessati pensionati affacciata sul cantiere scatena tenerezza ma anche ironie. Secondo il capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo, può rappresentare pure un'utilità per il Comune. Nel Consiglio comunale di ieri, 13 aprile, in Sala rossa, è stata approvata la mozione.🔗 Leggi su Torinotoday.it Gli ispettori del ministero a Bari: visita per controllare l'avanzamento dei lavori PnrrLa verifica rientra nelle procedure del Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) e ha l’obiettivo di accertare il corretto avanzamento fisico,...