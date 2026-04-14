Dopo la conclusione dei Giochi invernali di Milano-Cortina, tre città italiane hanno presentato una candidatura congiunta per ospitare le Olimpiadi del 2036. Le amministrazioni di Torino, Milano e Genova hanno ufficializzato l’intenzione di concorrere insieme alla prossima edizione dei Giochi estivi, annunciando la loro proposta nei giorni scorsi. La candidatura è stata comunicata attraverso un documento condiviso, senza dettagli sui criteri di selezione o sui progetti specifici.

I Giochi invernali di Milano-Cortina sono appena terminati, ma l’appetito vien mangiando. Così arriva improvvisa una nuova candidatura dell’Italia: le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato questa mattina l’avvio di un percorso per provare a candidarsi per ospitare le Olimpiadi estive 2036. E, se non dovessero esserci le condizioni, anche per quelle del 2040. L’annuncio è il frutto dell’incontro tenutosi oggi tra i tre sindaci, Beppe Sala, Silvia Salis e Stefano Lo Russo, assiemi ai tre governatori, Marco Bucci, Alberto Cirio e Attilio Fontana. Un primo incontro operativo che avvia formalmente il confronto e lancia l’impegno a costruire un progetto di Giochi “ diffusi “, in linea con le più recenti indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giochi per sempre: Torino, Milano e Genova lanciano la candidatura congiunta alle Olimpiadi 2036

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