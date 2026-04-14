Torino infermiere preso a calci da un paziente all'ospedale Molinette | Gli ha fratturato il torace
Un infermiere dell'ospedale Molinette di Torino è stato aggredito da un paziente nel pronto soccorso. L'uomo lo ha preso a calci e gli ha causato una frattura al torace. L'infermiere è rimasto gravemente ferito nell'episodio avvenuto ieri. La polizia sta indagando sull'accaduto per chiarire i dettagli dell'aggressione.
Aggressione al Pronto Soccorso dell'ospedale Molinette di Torino. Infermiere ferito gravemente mentre lavorava: "Si continua a spremere un sistema che non regge più".🔗 Leggi su Fanpage.it
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