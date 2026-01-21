Medico aggredito da un paziente all'ospedale Vannini | gli ha fratturato una vertebra è grave
Un medico dell'ospedale Vannini di Roma è stato vittima di un'aggressione da parte di un paziente, che gli ha causato la frattura di una vertebra. L’episodio si aggiunge alla serie di atti violenti contro il personale sanitario, evidenziando le difficoltà e le criticità presenti nel sistema di assistenza. La situazione richiede attenzione e interventi concreti per tutelare gli operatori e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario a Roma questa mattina: grave un operatore sanitario al Vannini.
